Madrid se enfrenta a Montoro por "premiar" el incumplimiento de los objetivos de deuda

Ossorio se ha expresado así al término del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que Montoro ha propuesto perdonar los intereses a las autonomías acogidas a mecanismos de financiación y ofrecer un tipo 0 a las que nunca se han acogido al FLA. Ha señalado que ha sido la comunidad que más se ha opuesto a las medidas en el seno del CPFF y ha asegurado que para él supone una "gran satisfacción" en beneficio "no ya sólo de los madrileños sino de todos los españoles".

Ossorio ha dicho que Madrid se ha encontrado "bastante sola" y sólo Castilla y León se ha mostrado "un poco crítica, pero poco". El consejero madrileño ha explicado que a las comunidades del FLA se les pone un tipo cero para las operaciones de 2012, 2013 y 2014, años en los que la deuda ha crecido de manera brutal y se les pone a tipo cero los créditos del plan de pago a proveedores"; y para las que no se acogen al FLA se propone un tipo cero para las nuevas operaciones de los años 2015, 2016 y 2017.

Esta propuesta, según Ossorio "lleva a una gigantesca injusticia", según Ossorio, porque, si Madrid acepta estas condiciones, le supondría que en los años 15,16 y 17 obtendría una ventaja financiera de 90 millones de euros frente a los 3.700 millones de Cataluña. Por ello, ha considerado una "injusticia" que las comunidades cumplidoras, como es el caso de Madrid, tengan una "diferencia de trato bestial".

Asimismo, ha destacado que Montoro ha ofrecido aplazar la liquidación del 2013, algo que a Madrid le da igual, porque "la tiene positiva", así como suprimir las del año 2008 y 2009. No obstante, según ha recordado Ossorio, "no se han dado cuenta" de que las liquidaciones negativas de esos años "ya fueron ajustadas en la contabilidad nacional en el año 2011, con lo que no suponen ninguna ventaja, más allá de la tesorería para las comunidades".

En cualquier caso, Ossorio ha asegurado que va a estudiar todas las medidas planteadas y verá lo que se puede hacer, porque hoy se ha basado en mostrar su oposición a las mismas. Ha explicado que hoy Montoro les ha informado del real decreto ley que va a presentar al Consejo de Ministros el próximo viernes y después de ello será cuando vea lo que hace.

Ossorio también ha señalado que les preocupa "la letra pequeña" que haya en las medidas para las autonomías cumplidoras y ha señalado que siempre ha visto una "intención en el Ministerio de que todas las comunidades estuvieran en el FLA o estuvieran intervenidas", algo que ha dicho que no comparte, porque lo mejor es que haya CCAA "solventes, que cumplen y que salen a los mercados".

"Si dejamos de salir a los mercados las comunidades solventes, yo creo que es preocupante para todos", ha subrayado.