La madre de una niña dependiente: "Desde que llegó Cospedal nos han quitado todo"

Daniela tiene nueve años y una enfermedad rara por la que cuando duerme, no respira. Necesita atención constante. Cobraba hasta ahora poco más de 250 euros al mes pero podría perderlos porque aunque su dolencia es crónica, Sanidad de Castilla la Mancha considera que la niña es menos dependiente. Le han rebajado el grado de dependencia severa a moderada.



Daniela necesita un respirador y una persona adulta siempre a su lado. Recibía una prestación de dependencia de grado 2 pero ahora se la han retirado. "Desde que llegó Cospedal nos han quitado todo. Si no hay una enfermera con ella mi hija no va al colegio", ha señalado la madre de Daniela.

Tiene Síndrome de Ondine, una enfermedad rara. Solo hay 15 casos en España como el de ella. Es portadora de una traqueotomía. A consecuencia de la ventilación mecánica otros de sus órganos también puede ser afectados. Tiene perdidas de memoria y no puede concetrarse. Además, tiene una afección cardiaca.

Hace unos días recibió una carta de la Consejeria de Sanidad en la que bajaban su grado de depedencia. Su madre denuncia la forma en la que valoraron la enfermedad de su hija. "Ni miraron los aparatos, ni como estaba ella. Solo le hiceron lavarse las manos", ha comentado la madre.



La Consejeria de Sanidad reconoce haber bajado el grado de dependencia pero niegan que se le vaya a retirar la totalidad de la prestación. Ahora tendrán que ser unos técnicos sanitarios los que valoren el caso de esta pequeña y si finalmente recibirá algún tipo de ayuda.