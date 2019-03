Los propietarios de las autopistas de peaje proponen que las autovías sean de pago

Las autovías gratuitas podrían pasar a ser de pago. Para la patronal es algo inevitable, ya que dicen que no son capaces de mantenerlas. José Luis Feito, Presidente Asociación de Sociedades Concesionarias de Autopistas, afirma que "España no podrá evitar poner un peaje porque no tiene recursos presupuestarios".



Todavía no se conoce cuánto habría que pagar pero según ASETA se podrían recaudar hasta 10.000 millones de euros al año a costa del bolsillo de los usuarios, muchos de ellos se quejan de la posibilidad de pagar peaje por las autovías que ahora son gratuitas. "Si tenemos que pagar por la autovía tendremos que volver a las carreteras nacionales"

Este peaje serviría, además, para evitar el rescate de las autopistas de pago que ahora están al borde de la quiebra. Desde la Asociación de Sociedades Concesionarias de Autopistas culpan a los recortes en el presupuesto público y ahora piden ayudas.

Por su parte, Rubén Sánchez, Portavoz de Facua opina que "es un disparate la propuesta de los vividores del dinero público, porque pretenden crear empresas parásito que exploten un bien a costa del dinero de los españoles".

Pero las concesionarias no solo creen que el peaje sería positivo para las carreteras, sino que sólo con anunciarlo, dicen, se relajaría la prima de riesgo.