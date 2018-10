Los autónomos critican que los trámites de la Seguridad Social se tengan que hacer de forma electrónica: "Nos vemos obligados a tener una oficina externa"

Los autónomos tienen que realizar desde octubre todos sus trámites de la Seguridad Social a través de Internet. En este sentido, Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha explicado que "el que intente hacerlo por sí mismo, necesita el certificado digital y el DNI".

Francisco, autónomo desde hace 30 años, necesita un gestor. Recurre a un profesional al que debe pagar para tener en día sus negocios. "Nos vemos obligados a tener una oficina externa para hacer estos trámites", ha afirmado.

El problema no es solo el nivel tecnológico del autónomo. También hay municipios en España donde no hay un buen acceso a Internet. Es el caso de Lagartera, en Toledo. Y un negocio sin conexión no prospera. Si surge algún problema con los trámites, la responsabilidad es únicamente del autónomo.

Sin embargo, esta medida también tiene sus ventajas. "Desde tu propio móvil o desde tu ordenador personal y en cualquier lugar puedes realizar tus trámites, lo que facilita la relación con la Seguridad Social", ha señalado María José Landaburu, secretaria general de la Unión de Autónomos UATAE. La tendencia es que el 100% de los trámites se acaben realizando a través de Internet.