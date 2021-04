La campaña de la declaración de la Renta ha dado ya el pistoletazo de salida. El protagonismo en este año es de los que hayan percibido una prestación por ERTE.

Es mayormente por los trabajadores que hayan sufrido un ERTE por lo que se estima que la recaudación vaya a aumentar en 250 millones, un 2%. Eso sí, los afectados podrán fraccionar el pago en seis veces, mensualidades sin intereses que comenzarían el 20 de julio y se prolongarían hasta diciembre.

Según los expertos, la media del trabajador a pagar será de unos 1.000 euros, pero no significa que paguen más sino que su prestación en 2020 no tuvo retenciones. Desde TaxDown, el CEO Enrique García explica a laSexta que la declaración de la Renta lo que hace es "ajustar lo que has ido pagando durante el año frente a lo que deberías haber pagado".

Además, también es importante este año para quien haya percibido el Ingreso Mínimo Vital ya que tendrá la obligación de presentarla y de incluir a toda la familia. Eso sí, la prestación está exenta y no les saldrá a pagar.

Plazos para la declaración de la Renta

La declaración se puede presentar desde este 7 abril a través de internet. Ya en mayo, a partir del 4, se podrá solicitar cita para hacerla telefónicamente, y desde el 27 para poder hacerla presencial. En junio, como siempre, el 30 será el último día para presentarla

Para aquellos que nunca hayan presentado la declaración de la Renta y necesiten algo de ayuda, la Agencia Tributaria ha reforzado la asistencia telefónica, y la Seguridad Social les informa por carta, SMS y asociaciones y ONGs especializadas.