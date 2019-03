La Junta de Andalucía, obligada a subvencionar un colegio que segrega por sexos

Es un colegio femenino, para chicas. Y hasta ahora, esta educación diferenciada por sexo se beneficiaba de la financiación pública. Pero este año, la Consejería de Educación de Andalucía excluyó a este y a otros 11 colegios, del régimen de conciertos.

Los centros recurrieron, y ahora, a la espera de que el asunto se resuelva, el Tribunal ha decidido devolver, de manera cautelar, el concierto educativo al centro. Para su decisión se poya en leyes como la LOMCE.

Gema es madre de dos hijos que estudian en centros diferenciados. Espera que los magistrados también les devuelvan el concierto porque, dice, lo importante es la libertad para decidir.

Pero las plataformas en defensa de la educación pública no piensan lo mismo. La junta podría recurrir la decisión de los magistrados que, insisten, no hay ningún argumento para que a este tipo de centros no reciban financiación.