Jenaro García, en exclusiva a laSexta Noticias: “Yo estoy casi en la cárcel”

Jenaro García confiesa que parte de la culpa fue suya porque infló los números pero señala que no era consciente: "Yo nunca he querido hacer lo que he hecho, ahora lo que estoy haciendo es reconocerlo ante la Justicia y tratar de ayudar lo más posible, ¿Mi versión? Que no he cometido delito a sabiendas. Sí que he cometido una serie de irregularidades que son las que estoy demostrando en los juzgados. Admito que he cambiado las cuentas".

Son fragmentos de la conversación exclusiva que mantuvo con Eva Sevillano, una redactora de laSexta Noticias: “Le encontré tranquilo pero con ganas de lavar su imagen" cuenta la periodista. Durante la entrevista se empeñó en demostrar que no era un bicho raro: “No soy un ogro. Desde los 18 años me tuve que buscar la vida. Cuando creas empresas desde pequeño te sale natural".

En la conversación señala que el no vendió acciones y que su mujer no sabía nada: “Que solo le daba papeles para firmar y ella los firmaba sin leerlos" desvela Eva Sevillano. Jenaro está preocupado por la rapidez del proceso judicial: “¿Tú ves que rápido va mi juicio?, ¿tú ves que otros vayan tan rápido? Pero si yo estoy casi en la cárcel".

Apunta que reparará el daño causado por Gowex con el dinero que tiene en Luxemburgo y que arreglará su matrimonio aunque sea desde la cárcel: “Mi mujer viene la semana que viene. Tengo que volver a enamorarla. Cosas más raras se han visto". La próxima semana en laSexta conoceremos más detalles sobre quién es este hombre que logró mantener todo un engaño durante 15 años.