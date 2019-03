Un informe cifra en 230, y no 86, las tarjetas 'opacas' de Caja Madrid

Hasta 14 tarjetas opacas por cabeza, los consejeros implicados que tiraron del plástico sin declarar son 83, pero el número de tarjetas es mucho mayor. Según publica 'Cinco Días', Caja Madrid emitió 230 tarjetas 'B'. Lo dice el propio inventario remitido por Bankia a la Fiscalía y que ya está en manos del juez.



No sólo decenas de consejeros tuvieron una tarjeta en negro con la que hacían compras privadas, sino que muchos de ellos disfrutaban de varias, tocaban así a casi tres por cabeza, pero en algunos casos este número se disparaba.

Ildefonso Sánchez Barcoj es el que más se gastó y normal, porque él es el que tenía 14 tarjetas negras. Otro más, Juan Asorqui tuvo en supoder ocho. Siete estaban en manos de Francisco Faquero, miembro de Comisiones Obreras.



El expresidente Miguel Blesa también aparece, como no. Él se gastó más de 436.000 euros con sus siete tarjetas. El exdirector general de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, llegó a tener hasta cinco con las que se gastó más de 246.000 euros.



En este grupo también estaba Ramón Ferraz, la expresidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, o el consejero Matías Amat.



No se acacaba aquí, el informe revela cómo era el uso de las tarjetas. Aparecen cargos de algunos consejeros y directivos realizados en localidades distintas pero a horas muy parecidas. Es evidente que no pueden estar en dos sitios a la vez, por lo que cobra especial relevancia la información de que algunos de los chóferes también tenían las tarjetas. Entre los protagonistas de estos gastos casi simultáneos están, otra vez, Indefonso Sánchez Barcoj, MIguel Blesa y Rodrigo Rato.