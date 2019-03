No habrá copago en ambulancias ni prótesis ortopédicas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Ana Mato ha anunciado que no se van a fijar nuevas aportaciones de los usuarios, los denominados "copagos", en ortoprótesis, dietoterápicos ni en transporte sanitario no urgente, como estaba previsto inicialmente en la reforma sanitaria.

El anuncio llega justo después de que un informe del Consejo de Estado cuestionara esta medida asegurando que, lejos de un ahorro, el coste de aplicarlo podría ser superior a los 70 millones que pensaba ingresar Sanidad. Lo que se mantiene es el copago hospitalario, que además Sanidad quiere empezar a implantar en enero y ha dejado claro que en todas las comunidades, pese a que Cospedal y González se han planteado no hacerlo.

En lo que se refiere al transporte sanitario, el Consejo de Estado propuso a Sanidad que hiciese una "reevaluación" del sistema de "copago", ya que "el objetivo de ahorro" podía verse frustrado" por la inclusión de un nuevo modelo de gestión. La ministra ha destacado, en la reunión del Pleno del Consejo Asesor de Sanidad, que la situación económica ha mejorado en el último año y que "los esfuerzos hechos por los ciudadanos están dando sus frutos" por lo que "ahora las administraciones tienen que seguir poniendo en marcha medidas de eficiencia".

"No vamos a pedir nuevos esfuerzos a los ciudadanos", ha sentenciado, para recordar que con la reforma sanitaria quedó configurada la cartera básica de servicios, que garantiza la asistencia sanitaria "gratuita" para todos los ciudadanos, y la cartera suplementaria, en la que tienen una aportación.

Dentro de esta cartera está la farmacia, tanto comunitaria como hospitalaria, en la que se han introducido, por primera vez, "criterios de equidad", según Mato, que permiten proteger a los "más vulnerables", como los parados de larga duración y sus familiares, que, por primera vez, no tienen que aportar nada por sus medicamentos.

De este modo, el desarrollo normativo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud se da por concluido, tal y como fue acordado, a propuesta de la ministra, con las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del pasado mes de diciembre de 2013.

Por tanto, ha insistido en que no se van a establecer nuevas aportaciones en ortoprótesis, dietoterápicos ni en transporte sanitario no urgente. No obstante, el sistema de "copago" en farmacia hospitalaria se pondrá en marcha a lo largo del mes de enero en la mayoría de las Comunidades Autónomas, tal y como también se acordó en diciembre.