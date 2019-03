Guindos: "El Gobierno tuvo que hacer en seis meses lo que no se hizo en tres años"

"Tenemos un sistema financiero mucho más solido, mucho más solvente que el que teníamos hace un año y esa es una de las bases de la esperanza de la recuperación de la economía española", dijo el ministro en una reunión con la prensa española en Moscú, donde asiste a la reunión ministerial del G20.

De Guindos se negó a comentar las declaraciones del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Ordóñez, quien acusó al titular de Economía de ser responsable de haber perdido en su momento el control de Bankia. "No me voy a referir a ningún tipo de declaraciones", recalcó, pero añadió de inmediato que "el Gobierno tuvo que hacer en seis meses lo que no se hizo en tres años".

El ministro afirmó que "la situación hoy no tiene nada que ver con la de hace un año", cuando "existían dudas sobre lo que era el sistema financiero español". "Creo que el sistema financiero español ha llevado a cabo un proceso de transparencia e introducción de luz y taquígrafos como no lo ha hecho ningún sistema financiero europeo", remarcó.