Graban a Luis de Guindos reconociendo las presiones del PP tras destapar el caso Rato y las tarjetas black

Mayo de 2012, Rato abandona la presidencia Bankia. Deja tras de sí un gigantesco agujero de casi 24 mil millones de euros. Pero, según de Guindos, "sale Rato, era un icono del PP, y esa misma semana pues un montón de compañeros míos de Gobierno le dan una comida homenaje".

No le invitaron, asegura, porque fue él quien decidió limpiar la mugre de la entidad. Y eso no sentó bien en el PP. "Fue el FROB, el ministerio de Economía, el que saca toda la porquería de Bankia, eso a mí me costó algún disgusto porque no soy del PP, yo no estoy afiliado" señala el ministro.

Al único miembro de ese Gobierno que ha hablado, no le consta que se celebrara ninguna comida, Margallo dice que "es la primera noticia" que tiene. También le reprocharon que las tarjetas black saltasen a los medios y de allí a los juzgados.

Eduardo Inda, director de OK Diario, asegura que "un ministro tiene que velar por la legalidad, si no estaría prevaricando". En la conferencia donde Guindos ha desvelado esto, también asegura que ve más probable un Gobierno de izquierdas que la gran coalición.