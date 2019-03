El Gobierno volverá a sacar otros 3.500 millones de la 'hucha de las pensiones'

En un comunicado, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, señala que dispondrá de dicha cantidad el 1 de julio porque en ese mes se produce una "importante necesidad" de financiación para hacer frente a la mensualidad ordinaria y a la paga extraordinaria.



Precisa que el saldo de tesorería a cierre de junio "no permite afrontar el pago de las prestaciones" sin tener que recurrir al fondo de reserva.



Según Empleo, el desembolso de julio se produce en un contexto de disminución del saldo de tesorería, que se explica porque la recaudación bajó el 1,57 % anual y por el crecimiento del número de pensiones, cuyo gasto avanza a una tasa anual del 3,85 % (ambos con datos acumulados hasta junio).



Las transferencias del Estado han hecho posible que durante el primer semestre no se haya tenido que recurrir al fondo de reserva, circunstancia que ha cambiado durante el tercer trimestre, subraya el Ministerio.



En 2012 se utilizaron reservas por valor de 11.683 millones de euros, 7.003 millones del fondo de reserva propiamente dicho y 4.680 del fondo de prevención y rehabilitación. La ley establece el uso del fondo de reserva en los supuestos de existencia de déficit por operaciones no financieras.



En 2012 el déficit fue de 11.636,22 millones de euros (actualizado a 18 de junio) y para 2013 se prevé que alcance los 14.873 millones.



También puede utilizarse para necesidades hasta un importe máximo equivalente al importe del déficit por operaciones no financieras que pongan de manifiesto las previsiones de liquidación de los presupuestos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.



En este sentido, Empleo señala que el importe que se abona el primer día hábil de julio supera los 14.000 millones y que el día 22 hay que liquidar el IRPF correspondiente a esas pensiones, que se cifra en unos 1.000 millones.