El Gobierno ocultará la lista de los banqueros multados por cometer irregularidades

Miguel Blesa, Roberto López Abad y más de 190 imputados después, el Gobierno quiere que las multas a los banqueros sean secretas. ¿Los motivos? Entre otros, evitar que la publicación de los datos personales sea desproporcionada.

Pero en el anteproyecto de ley que de Guindos tiene entre manos hay más. No se conocerán las sanciones cuando puedan poner en peligro la estabilidad de los mercados o cualquier investigación penal.

En opinión de Rubén Sánchez, portavoz de FACUA: "Lo que trasciende de cara al consumidor es que se está protegiendo a los banqueros". Sin embargo, Carles Vergara, profesor de Finanzas del IS, se pregunta: "Por qué para los banqueros sí y para otros no? No hace falta hacer escarnio público".

Una vez que se apruebe, el Banco de España podrá imponer sanciones de hasta cinco millones de euros a banqueros, acabar con los bonus y los pensionazos, blindajes de directivos en entidades al borde de la quiebra. En opinión de Carles Vergara: "Se ha enfatizado mucho en el castigo, pero no en qué hay que hacer para ser castigado".

Desde 2009, la banca ha recibido 61.000 millones en ayudas. Ahora, el control sobre ella sera mayor, aunque el ciudadano de a pie no podrá enterarse de las multas.