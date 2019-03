La factura de la luz tendrá que volver a subir entre un 1,5 y un 2% para asumir el deficit tarifario. Después de que el Ministro de Hacienda desestimara la financiación con 3.600 millones a las eléctricas, son ellas las que deben poner ese dinero.

Al final recae en el consumidor, pero el Ministro de Industria espera que la negociacion evite que la subida llegue al 14%. Montoro se negó a financiar directamente el déficit tarifario de este año y el ministro.

Soria busca soluciones para que no sean los consumidores quienes paguen el pato. Así lo declara en una entrevista a 'La Razón': "Las eléctricas también deben implicarse. Les he pedido que arrimen el hombro. No pueden pensar que esto no va con ellas".

Esta semana, el Tribunal Supremo ha dictaminado que las cinco grandes eléctricas tienen que financiar la deuda en solitario. Eso significaría que el coste recaería en el consumidor y que la factura de la luz podría subir hasta un 14%.

Por eso, Soria busca una salida que contente a todos y ofrece que el Estado actúe como avalista de la deuda y así evitar una subida extrema del recibo.

Los precios tendrán que subir entre el 1,5 y el 2% para financiar la amortización de esos 3.600 millones. Puede ser en el primer trimestre o en el segundo.

La plataforma del nuevo modelo energético propone poner fin a una política energética injusta que penaliza al consumidor. La solución está en las renovables.

Soria asegura que la situación de este año no se repetirá en 2014, cuando el sistema ya estará equilibrado.