"No estuve brillante al decir que los parados no se pueden poner exquisitos"

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal valenciana ha tenido que pedir perdón por decir que los parados no se pueden poner "exquistos" a la hora de elegir un trabajo. Que la cosa no está para eso y que ahora mismo no hay ni contratos ni sueldos basura. Ha pedido perdón, dice que tenía un mal día, pero desde los sindicatos dicen que esto viene de largo, que no es un lapsus.

