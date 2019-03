El difícil acceso a la ayuda por desempleo de 426 euros colapsa las oficinas de gente que se vuelve sin nada

Después de casi 4 años en paro, Rocio se entera de que no tiene derecho a beneficiarse de la nueva prestación para parados de larga duración. "Si no fuera por mis padres no podríamos muchas veces ni comer", afirma. Se la han denegado por haber paralizado el plan prepara cuando se quedó embarazada.

A Mª Carmen tampoco se la han concedido. "Te exigen que hagas una búsqueda activa de empleo", cuenta su hija, pero no ha podido hacerlo por su enfermedad. Tiene cáncer.

Esta ayuda persigue generar empleo. No todos pueden recibirla: hay que tener cargas familiares, estar inscrito en diciembre del año pasado como demandante de empleo, llevar más de 1 año en paro y no haber cobrado en 6 meses prestación alguna. Una larga lista de requisitos que muchos desempleados no conocer y acuden a las oficinas en balde.

Los parados de larga duración sin cargas familiares se sienten discriminados. Es el caso de Víctor. "Si tuviera cargas familiares, pero claro a mi edad, yo soy más carga de mis hijos, porque cobrando 0€, quien me va a dar de comer".

Pero la entrada en vigor hace 2 semanas de esta ayuda ha generado un problema que según los sindicatos se veía venir. "La plantilla está sobresaturada de carga de trabajo", explica Manuel Galdeano, portavoz del CSIF.

La plantilla está congelada desde hace 8 años. Pero hay 2 millones de parados más. Los trabajadores del servicio publico de empleo no descartan ir a la huelga en marzo si el ministerio de empleo no refuerza la plantilla.