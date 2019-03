El desempleo masivo complica el pago de créditos y amenaza con un segundo rescate bancario

La banca dice que no quiere ni oír hablar de que puedan necesitar más ayudas públicas. Además, insisten en que no es bueno hablar de ello. “No está aprobado y no me parece bueno especular sobre las ayudas a la banca”, opina Juan José Toribio, asesor técnico de la AEB.

Pero es el banco de España el que está lanzando las advertencias. Si la economía no se recupera, el paro no baja, habrá nuevos préstamos que no serán devueltos. Y eso exigirá más dinero.

La mitad del dinero prestado es a pymes y familias. Hasta el momento, esas familias y empresas pagan sus préstamos, y por tanto, están el grupo de créditos sanos. Lo que alerta el Banco de España es que si la recuperación no llega, y más gente no puede pagar; lo que hoy es sano, mañana será dudoso.

Y automáticamente, la banca necesitaría más dinero. "Lo más probable es que necesiten un rescate para poder salir adelante", explica el economista Carlos Mostares.

Para colmo, hoy se ha conocido que el número de empresas y personas que se declararon insolventes aumentó un 23% el trimestre pasado. Rubalcaba insiste en la necesidad de rescatar personas para no tener que volver a rescatar bancos.

Y el Gobierno, no es capaz de poner la mano en el fuego. "La banca española es mucho más transparente, tiene mucha más confianza y credibilidad porque está en mejor situación de solvencia”, se limita a expresar el titular de Economía.

No hay que olvidar la banca nacionalizada. El año pasado Novagalicia tuvo unas pérdidas de casi 8.000 millones de euros, y Catalunya Banc rozando los 12.000 millones.