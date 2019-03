El PP 'descafeinará' la iniciativa popular contra los desahucios

Lo que ven en las imágenes son los momentos previos a la reunión para tramitar la iniciativa antidesahucios. Eso, los momentos previos, porque el encuentro en sí se ha celebrado a puerta cerrada, sin público ni periodistas.

Sólo después han contado a la prensa que la ponencia intentará armonizar el texto inicial con las enmiendas del PP. “Yo no les puedo decir el ámbito concreto, pero habrá avances”, ha afirmado el portavoz popular Alfonso Alonso.

Aunque la oposición cree que esos avances no harán más que desvirtuar la iniciativa, no pierde la esperanza. “La movilización social y la presión que nuestro grupo va a continuar ejerciendo en las instituciones ha venido para quedarse”, ha advertido Joan Coscubiela, portavoz de Izquierda Plural.

Pero lo que ha rodeado esta primera sesión son los escraches realizados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Vicepresidenta del Congreso, a su manera, los ha censurado."Me parece brutal porque hoy es para nosotros, pero a lo mejor mañana les corresponde a ustedes o al juez, que no les gusta lo que sentencia o a un señor que le ha vendido tomates podridos, no sé. Me parece que no es democrático", ha asegurado Villalobos.

Los escraches avanzan región por región

En el País Vasco, donde la Plataforma Stop Desahucios ha anunciado que esa será su forma de presionar. “Vamos a ir al Parlamento vasco, a la puerta a señalarles con el dedo”, como ha señalado Maite Uriarte de la Plataforma Stop Desahucios País Vasco. O en Extremadura, cuyo Presidente protagoniza un cartel de Se Busca, en el que se le acusa de promover desahucios ilegales mientras cobra 7.000 euros.

Precisamente en un pueblo de Badajoz han intentado quemar la entrada de la casa de un alcalde del Partido Popular. Nada indica que sea un escrache pero el Presidente del Congreso sí lo ha relacionado. Jesús Posada ha asegurado que se podía haber producido "una desgracia tremenda" en el caso del alcalde de Fuente del Maestre (Badajoz), Juan Antonio Barros (PP)."Éste era un alcalde y diputado regional pero le puede pasar a cualquier persona porque no se pone el límite a las consecuencias de estos actos violentos que van en contra de la misma esencia de la democracia", ha señalado. Sin embargo nadie de la Plataforma Antidesahucios ha reivindicado el acto.