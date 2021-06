Reino Unido no ha incluido a Canarias en su lista verde para viajar, lo que supone un mazazo para el turismo del archipiélago. Hablamos con Dick Bos, director comercial del hotel 'Los Olivos', donde ya han registrado un 10% de cancelaciones. "No va a ser un buen verano; las reservas llegan de hoy para mañana, por lo que no hay previsión", afirma.

Pero, ¿cuántos visitantes pueden perderse con la decisión de Reino Unido? De los 13 millones de extranjeros que recibieron las islas en 2019, últimas cifras prepandemia, un 37% de ellos procedía del Reino Unido, siendo este el país que más turistas aporta, muy por delante de Alemania.

"Desde luego, esta mala noticia da al traste con las grandes posibilidades que teníamos de recuperar parte de este verano, sobre todo, en este mes de junio", lamenta Jorge Marichal, presidente de Ashotel, patronal hotelera de Canarias.

Y es que solo en junio podrían dejar de venir unos 400.000 británicos. La esperanza de los hoteleros es que los turistas retrasen sus vacaciones: "Lo que estamos haciendo es cambiar las reservas para fechas posteriores", señala Doris Borrego, presidenta de la Asociación Canaria del alquiler vacaciones, tras lo que añade: "Lo que nuestros clientes tienen muy claro es que quieren venir a Canarias sea cuando sea".

Además, el sector turístico de Canarias teme un efecto dominó. Haber abierto las puertas "significaba que posiblemente otros países siguieran muy pronto la misma línea del Reino Unido", advierte José Fernando Cabrera, presidente del grupo 'Golf Resort'.

La restauración y los locales de ocio también están preocupados, aunque buscan soluciones: "Estamos trabajando con turistas nacionales, muchos franceses y belgas", indica Martina Larano, gerente de 'Le Club', en Tenerife.

Por su parte, el Gobierno británico asegura que han desestimado la petición de tratar a Canarias y Baleares de forma diferente por, según dicen, la facilidad de movimiento en todo el territorio español. Sin embargo, no descartan "que se pueda tener un trato diferenciado en el futuro, en la próxima revisión", tal y como afirmó Hugh Elliot, embajador del Reino Unido en España.

Esta revisión tendrá lugar en tres semanas, y, por ello, José Fernando Cabrera recuerda a Reino Unido que Baleares y Canarias "son de las regiones de España con menos incidencia acumulada". Mientras, el sector se ve obligado a adaptarse.