La huelga de autobuses sigue este martes en su segunda jornada. El 'parón', que ha sido convocada por CCOO y UGT, empezó a las 00:00 horas de este lunes. ¿El motivo? La aplicación de coeficientes reductores en la cotización a la Seguridad Social de los conductores profesionales, que les permita jubilarse antes de la edad ordinaria por el riesgo de la actividad, así como la jubilación parcial voluntaria.

UGT ha cifrado en un 100 % el seguimiento de la huelga en comunidades como Madrid, Asturias, Aragón y Valencia, donde la totalidad de las personas conductoras de la EMT Valencia han paralizado su actividad. La participación en Galicia ha sido igualmente elevada, y en Andalucía, con un 98 % de seguimiento, sin que se produjera ningún incidente importante en ninguna comunidad. También CCOO ha asegurado que el seguimiento es total de quienes pueden hacer huelga, a pesar de algunos servicios mínimos "desproporcionados y poco justificados". '

Cuánto durará la huelga de autobuses (si no hay acuerdo)

La movilización se extenderá también a los días 11, 28 y 29 de noviembre; 5 y 9 de diciembre; y a partir del 23 de ese mes podría convertirse en indefinida, si no se llega a un acuerdo con la parte empresarial en los mismos términos que el que se firmó con las patronales del transporte de mercancías la semana pasada. Seguimiento al 100 % en varias comunidades-

Los motivos de la huelga

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado la negativa de la CEOE a negociar mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector del transporte de viajeros y ha pedido al Ejecutivo central que se plantee un "coeficiente de reducción para la edad de jubilación".

"No hay ningún país en la Unión Europea en el que los conductores tengan que arrastrar su vida laboral hasta los 67 años, porque es absolutamente imposible que una persona que ha empezado a conducir un autobús o un camión a los 20 o a los 25 años, cuando llegue la edad de jubilación, a los 67, esté en condiciones de continuar conduciéndolo", ha lamentado antes de la asamblea de delegados a la que ha acudido en Zaragoza.

Los derechos de los viajeros ante la huelga de autobuses

Los afectados por la huelga general de los trabajadores del transporte de viajeros por carretera que tienen derecho al reembolso del billete y a una posible indemnización. Así lo precisó en un comunicado en el que añadió que los derechos de los viajeros en autobús y autocar en caso de retrasos o cancelaciones están recogidos en un reglamento europeo que establece el derecho a obtener el reembolso del billete o, en su defecto, a la compensación en forma de abono cuando corresponda.

"Si se trata de viajes de larga distancia, el usuario tiene, además, derecho a presentar una reclamación para solicitar una indemnización en función del retraso sufrido, que va del 50% al 100% del precio del billete”, agregó. En cualquier caso, subrayó que puede exigirse a la compañía una indemnización por cualquier problema o perjuicio sufrido como consecuencia del retraso o la cancelación, como la pérdida de un enlace con otro medio de transporte o la imposibilidad de disfrutar de un alojamiento ya pagado.

Para ello, juzgó "recomendable" guardar cualquier documento que lo pruebe, así como cualquier otro gasto derivado de esta situación y recomendó dirigir cualquier reclamación "directamente" al transportista, que tendrá un mes para contestar. "Si la respuesta no llegara o no fuera satisfactoria, es recomendable acudir a las juntas arbitrales de transporte terrestre, que están obligadas a resolver todas las reclamaciones económicas que no excedan los 15.000 euros", abundó, al tiempo que aseveró que se trata de un procedimiento "rápido y gratuito" y que puede presentarse la reclamación ante la junta de la comunidad autónoma de origen o de destino, "indistintamente".

"El último recurso sería la vía judicial, para la que no es necesario abogado ni procurador si la cantidad reclamada es inferior a 2.000 euros", concluyó.