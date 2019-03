La Conselleria de sanidad de Valencia pide que amplíen los horarios de las UCIS

Los hospitales de muchas ciudades de España, como es el caso del Hospital de la Fe en Valencia, disponen de horarios muy reducidos para visitar a pacientes que estén en la UCI. Por esta razón, la Conselleria de Sanidad de Valencia ha pedido a los hospitales que amplíen los horarios de las UCIS. Con esta medida, se pretende que en el caso de los padres con niños enfermos, puedan disponer de mucho más tiempo para cuidar de sus hijos hospitalizados.

Este es el caso de Esther Peinado, que tiene un hijo de tres años y que ya ha sido operado hasta en 15 ocasiones, ya que sufre una enfermedad muy grave. El no poder estar con sus padres, ha sido motivo de que su hijo sufra varias ansiedades, decidiendo Esther no llevar más a su hijo a la UCI para que no sufriera.

En España, sólo diez hospitales tienen en sus UCIS horarios abiertos para los familiares. Los mejores ejemplos son el Hospital Niño Jesús de Madrid y en Barcelona el Vall D´Hebron. Pero en el resto de hospitales, los padres sólo pueden ver a sus hijos una hora y media como máximo.

Ante esta situación, la Federación española de padres de niños con cáncer es una de las instituciones más críticas con este tipo de hospitales, ya que como dice Raquel García de la Fuente, madre de un niño enfermo, "los niños necesitan unos cuidados y atención de los padres que el personal sanitario no está capacitado para dar a niños tan enfermos".