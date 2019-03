La condena a indemnizar a una afectada por las preferentes abre la puerta a nuevas demandas

NO TODOS LOS ABOGADOS LO RECOMIENDAN POR LA DIFICULTAD PARA DEMOSTRAR LOS DAÑOS

Varios preferentistas esperan lograr no sólo recuperar su dinero sino ser indemnizados por el "calvario" que han sufrido durante el tiempo que no han dispuesto de él. No todos los abogados lo recomiendan, ya que recuerdan que "acreditar los daños morales o psicológicos no es fácil".