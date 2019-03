Las Comunidades cumplidoras con el déficit denuncian el trato desigual del Gobierno

El Gobierno ha convocado a las comunidades autónomas para debatir y aprobar el objetivo individualizado de déficit para el próximo ejercicio, un asunto que ha provocado enfrentamiento entre las autonomías que cumplieron con el compromiso adquirido el pasado año y las que no lo lograron.



El reparto del objetivo de déficit que deberá cumplir cada una de las comunidades autónomas este año es el punto más importante del orden del día del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que también asignará los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de cada autonomía para 2014-2016, aunque durante este periodo aún no está decidido si será el mismo para todas o también se permitirán diferencias.



El Ejecutivo y las comunidades ya aprobaron en junio la senda de déficit que deberán seguir las autonomías durante los próximos años, que comenzará con el 1,3% este ejercicio e irá bajando progresivamente hasta el 0,2% que tendrán que alcanzar en 2016.



Sin embargo, la puerta abierta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que, al menos en 2013, unas autonomías puedan ir más despacio que otras ha provocado el enfrentamiento incluso entre comunidades del mismo signo político.



Las autonomías que el año pasado no lograron reducir su déficit al 1,5% exigido (Cataluña, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares) piden un margen mayor en 2013, mientras que las comunidades que sí alcanzaron el objetivo temen que esta permisividad suponga un premio a las 'incumplidoras'.



A lo largo de este mes de junio, el Ministerio de Hacienda ha mantenido reuniones bilaterales con las comunidades para abordar el asunto e intentar llegar a un consenso, aunque no se prevé que aquellas que no están gobernadas por el PP se sumen al acuerdo igual que no lo hicieron cuando se aprobó el objetivo global del 1,3 por ciento.



De hecho, el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, ya ha avisado de que vería "insuficiente" que el déficit de Cataluña para este año se situará entre el 1,5 y el 1,7 por ciento, y ha reclamado que se acerque más al 2 por ciento o incluso supere esta cifra.



Sin embargo, fuentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han explicado que esperan que ninguna comunidad aproveche la reunión de este miércoles para pedir más déficit del que tuvo en 2012, ya que consideran que este tipo de peticiones supondrían un retroceso.



El CPFF también estudiará los planes de ajuste presentados por Cataluña, Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares y decidirá si las medidas incluidas en ellos son las idóneas para que puedan alcanzar estos objetivos de estabilidad presupuestaria.