La Comunidad de Madrid amenaza con subir más las tasas universitarias

El rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA), Fernando Galván, ha pedido que no se lleve a cabo una nueva subida de las tasas universitarias, ya que esta situación "conduciría a una inequidad mucho mayor en el acceso a los estudios superiores".



Galván ha explicado que la Comunidad de Madrid les ha planteado a los rectores una subida de tasas, pero no les ha dado una cifra cerrada, sino una "cifra oficiosa" con los cálculos que está haciendo la Consejería de Educación a falta de ser aprobados definitivamente.



Así, ha indicado que la subida de tasas universitarias para el próximo curso oscilaría entre el 15% en estudios de ingeniería (Experimentalidad 3) y el 26,64% en Humanidades y Ciencias Sociales. Por su parte, Ciencias y Ciencias de la Salud, subirían un 21,59%.



Los rectores consideran que no procede un aumento así, "especialmente después del aumento ya considerable que se produjo en el curso que ahora acaba (un 38 por ciento)". "Además, hay comunidades autónomas que han optando por la congelación o la subida del IPC", ha apuntado.



Los rectores están esperando la respuesta por parte del Gobierno regional, ya que la decisión definitiva la tomará el Consejo de Gobierno de la Comunidad. "En unos días se matriculan los alumnos de nuevo ingreso y tienen que conocer los nuevos precios públicos, así que urge una decisión ya", han subrayado.



Galván ha mostrado su preocupación porque esta posible subida de tasas, además de conducir a una "inequidad mayor en el acceso a los estudios superiores", también "repercute en la investigación". "Si no hay alumnos de postgrado, se ve afectada la investigación", ha puntualizado.



Por último, el rector de la UAH ha explicado que "ya hay un número de alumnos importante que no puede pagar la matrícula". "No podemos ser insensibles a esa situación, por lo que pedimos que no se lleve a cabo esta nueva subida y que se decida como en otras comunidades autónomas", ha finalizado.