Comprar la vacuna con bitcoins y que te llegue a casa. Es la última estafa que se está dando relacionada con la COVID-19, un método por el cual se 'adquieren' dosis de la vacuna de Pfizer, Moderna o AstraZeneca a través de la red oscura.

Como cuenta Stella Luna de María, CEO de Pentaquark Consulting, a laSexta, este proceso no es seguro. "No te dicen cómo puedes contactar con ellos; tienes que hacerlo por el navegador de la web", afirma. Esta vacuna podría ser falsa, no funcionar y, además, el comprador colaboraría directamente con un negocio criminal y clandestino.

"Estás entrando en una red criminal de contactos y de tráfico de medicamentos", afirma Stella Luna de María. Una red que no ha dejado de crecer desde que comenzara la campaña de vacunación y que se ha expandido con diferentes modalidades.

María Fernández, portavoz de la Policía Nacional, traslada otra estafa que consiste en llamar a personas mayores para ofrecerles una vacunación a domicilio con el fin de robarles. Además, las estafas relacionadas con el virus han evolucionado desde marzo del año pasado, pasando por medicamentos que se pensaban eficaces contra el virus hasta los falsos test de anticuerpos.

De momento la policía nacional ya ha detenido a una mujer por vender certificados falsos de PCR a 40 euros.