Tras 24 años sin poder exportar su carne a China, por la polémica crisis en el año 2000 de las 'vacas locas', al fin, el Gobierno chino ha autorizado de nuevo la entrada de ternera española dentro de sus territorios, tal como confirmó este pasado domingo, el ministro de Exteriores, José Luis Albares. Una buena noticia para unos ganaderos que están viviendo meses y años complicados por culpa de la sequía.

"Esto es bueno para España y para los ganaderos españoles, que siempre vamos a pulmón. Que haya demanda, siempre es bueno", se alegra el ganadero Juan José Casut, quien trabaja en Andalucía, quien también lo ve como unos ingresos extra.

"Cuatro o cinco años con la sequía no hay quien lo resista y si ahora te dan un alivio...", añade este ganadero que ya tiene a sus vacas preparándose para producir buena carne. Por su parte, en Asturias, sus carnes de ternera tienen hasta indicación geográfica protegida: "Es la mejor carne del mundo que hay; pero no sé qué pasa que no termina de arrancar", afirma por su parte el ganadero asturiano Miguel Ángel Gutiérrez.

Igualmente, la patronal cárnica ve en el mercado chino un impulso para los productos españoles. Así y tal como afirma Guiseppe Aloisio, director general ANICE, "permitirá dar un salto no solo cualitativo por la calidad de las exportaciones sino sobre todo cuantitativo. No tenemos ninguna duda de que la autoridades chinas, confiarán de la calidad de la ternera al igual que lo han hecho por el porcino blanco".