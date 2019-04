Casi la mitad de las personas que no ahorran para la jubilación no lo hacen porque no pueden

PLANES DE PENSIONES, UN RESCTE MÁS FÁCIL

Rajoy ha anunciado que el dinero de los planes de pensiones se podrá retirar trascurridos diez años desde su aportación. El presidente apela a la responsabilidad personal para incentivar el ahorro privado, pero casi la mitad de las personas que no ahorran para la jubilación dicen que no lo hacen porque, sencillamente, no pueden.