Cada día 1.200 españoles dejan de cobrar el paro

MÁS DE 2.000.000 DE PERSONAS NO COBRAN NINGÚN TIPO DE PRESTACIÓN

El fin del verano no sólo nos trae más paro, porque los datos reflejan la emergencia de cerca de 2.000.000 de personas que no cobran ningún tipo de prestación, el triple que en 2008. Cuatro de cada diez parados han agotado los dos niveles de prestaciones que existen en España. El contributivo, que como máximo cubre dos años y el asistencial, que el Gobierno no contempla prolongar.