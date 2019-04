Bruselas obliga al Gobierno a recuperar 140 millones de ayudas a la alta velocidad

ADIF deberá reembolsar los 140 millones de euros que el Gobierno le adelantó para construir un circuito de pruebas para trenes de alta velocidad en Antequera, Málaga.

"La Comisión ha llegado a la conclusión de que la ayuda concedida por España a ADIF para la construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía no corresponde a un auténtico objetivo de interés común", indicó la CE en un comunicado, en el que añadió que, "en particular, no contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región".

El Ejecutivo comunitario indicó haber realizado una "investigación pormenorizada" de los planes españoles de financiación de todos los costes de inversión del proyecto, por importe de 358,6 millones de euros, para la construcción del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF), cerca de Málaga.

Aunque se han invertido 140 millones, se necesitaban otros 250 millones más para terminar.