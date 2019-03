La basura inunda Granada después de 10 días de huelga

Montones de basura que sobrepasan ya la altura de los vecinos de Granada. 1.700 toneladas de residuos se acumulan en el día en que se cumplen 10 días de huelga. Una situación tan extrema que el alcalde ha dicho que no dudará en pedir ayuda a la UME si el conflicto entre empresa y trabajadores no se soluciona, y ha solicitado a la Junta de Andalucía que se amplíen los servicios mínimos, por el riesgo de que la lluvia agrave el problema. Eso sí, dice que no mediará entre ellos.

"El alcalde es el que tiene que resolver el problema, porque se trata de una empresa municipal", sostienen los vecinos. La empresa ha ofrecido una reducción salarial del 2,5%, y la congelación salarial durante los años de vigencia del convenio. Y entre los trabajadores, predisposición absoluta a llegar a un acuerdo. Dicen que admiten el aumento de horas y la congelación del IPC, pero que la reducción salarial es simplemente inasumible.