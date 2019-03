El aumento de ingresos reduce el déficit del Estado un 12,4 % hasta agosto

Un año antes el desequilibrio de las cuentas del Estado era de 39.643 millones, equivalentes al 3,78 % del PIB, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El déficit es consecuencia de unos gastos no financieros de 143.809 millones frente a unos ingresos no financieros de 109.066 millones. No obstante, los ingresos crecieron el 4,5 % gracias al dinamismo de la recaudación por impuestos y cotizaciones, que se incrementó en un 3,6 %, hasta los 97.370 millones.

Los ingresos por impuestos subieron un 3,8 %, hasta los 92.050 millones, de los que 39.055 millones son por IVA (3,4 % más) y 37.061 millones por renta y patrimonio (5 % más). Hacienda señala que en este importe se incluyen también 1.265 millones procedentes de las nuevas figuras tributarias para la sostenibilidad energética y las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, mientras que hasta finales de agosto de 2013 sólo recaudaron 576 millones.

Los ingresos por cotizaciones descendieron en este periodo un 0,4 %, hasta los 5.320 millones. Al margen de la recaudación tributaria y cotizaciones, el resto de ingresos no financieros aumentaron un 12,3 %, hasta los 11.696 millones, una evolución que ha estado influida positivamente por la liquidación del sistema de financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales.

Así, mientras que la liquidación definitiva del ejercicio 2012 ha supuesto unos ingresos para el Estado este año de 1.560 millones, la liquidación del ejercicio 2011 dejó unos ingresos de 861 millones el año pasado. Los gastos no financieros se mantuvieron contenidos, con una ligera bajada del 0,2 %, hasta los 143.809 millones, gracias a los descensos registrados en las transferencias corrientes a las administraciones públicas, en las aportaciones a la UE, en la remuneración de asalariados y en la formación bruta de capital (inversión).

La remuneración de asalariados, con un gasto de 11.607 millones, se redujo un 1 %, mientras que el gasto en consumos intermedios aumentó un 6 %, hasta 3.053 millones, en gran parte por el efecto de los gastos electorales producidos en este ejercicio, ya que si se descuentan el incremento habría sido sólo del 1,8 %.

Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentaron un 3 %, hasta 8.539 millones, de los que la mayoría correspondieron a pensiones de clases pasivas que han crecido un 4 %. Por otro lado, las transferencias sociales en especie ascendieron a 259 millones, el 35,1 % menos, entre otras causas, por la reducción de la renta básica de emancipación de los jóvenes para apoyo a la vivienda.