Los ancianos de Torrejón de Ardoz se quedan sin teleasistencia

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha anunciado a los beneficiarios del servicio de teleasistencia el fin del servicio gratuito. Carmen vive sola, tiene 83 años y lleva 5 sin separarse de este llamador, pero ahora se quedará sin la ayuda. Pensionista, y atada aún a una hipoteca, no está dispuesta a pagar ni un euro. "Yo no voy a pagar nada, si me tengo que morir me muero", dice.

María lleva más de una década con teleasistencia. Sufre mareos pero sabe que si le ocurre algo, solo con pulsar un botón, alguien le atenderá de forma inmediata. Por eso no puede prescindir de la medalla.

No entienden que el Ayuntamiento suprima el servicio. "Tantos gastos tontos que tienen y van a quitar lo que no tienen que quitar. en Madrid nada, sólo aquí, ¿por qué?" se pregunta Carmen.



El alcalde afirma que las competencias en materia de servicios sociales corresponden a las Comunidades Autónomas. Por su parte, la Comunidad dice que los servicios sociales básicos, entre ellos la teleasistencia, son de competencia municipal.



Desde la Consejería dicen que no son responsables de lo que decida un alcalde, y que lo que está ocurriendo en Torrejón, no pasa en ningún otro ayuntamiento de la Comunidad.