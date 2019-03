Ana Mato prefiere llamar al copago farmacéutico una "participación" del paciente

PARA ELLA, PAGAR EL 10% DEL MEDICAMENTO NO ES COPAGO

Pagar el 10% de un medicamento no es un copago, al menos para la ministra Ana Mato. Ella prefiere llamarlo una "aportación", una "participación" del paciente. Además, dice que los enfermos de los hospitales no tienen que pagar fármacos. Eso sí, olvida a los que no están ingresados, enfermos crónicos que desde el 1 de octubre tienen que asumir ese gasto.