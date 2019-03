El Alvia Valladolid-León llevará el mismo sistema del tren accidentado en Angrois

FOMENTO NIEGA PRISAS ELECTORALES

El tren de alta velocidad Valladolid-León se inaugurará antes del verano, pero no con el sistema ERTMS, que es el más seguro, sino con el ASFA, el mismo que llevaba el Alvia que se estrelló en Angrois. Fomento niega prisas por las elecciones, y asegura que en una segunda fase se instalará el mecanismo más avanzado, pero no especifican cuándo. A diferencia del ASFA, este sistema reduce la velocidad y frena automáticamente el convoy si el maquinista no responde.