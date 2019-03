Los altos directivos españoles ganan cerca de 800 euros netos a la hora

Lo dice el Banco Central Europeo. España tiene empresas con "beneficios excesivos". Que no llegue a la sociedad puede ser porque, según la federación de empleadores de Europa, nuestros altos ejecutivos ganan de media 788 euros a la hora. De toda Europa, sólo los italianos cobran más. Eso sí, comparado con lo que ingresa el empleado más básico de la compañía, poco más de 3 euros la hora, nadie de Europa puede competir con España en las diferencias de renta entre quienes llevan maletín o llevan casco.

"Lo que para mí es un poco chocante es que esta diferencia de salarios se haya ampliado en tiempos de crisis", explica Euprepio Padula, miembro de la selección de ejecutivos Padula & Partners.

No es normal que el Banco Central Europeo sea tan explícito pero, tras años de advertencias, lo dice en su informe de mayo: "La falta de competencia en algunos sectores de la economía permite a las empresas tener unos beneficios excesivos". Apunta explícitamente a los sectores reculados, como la energía o las telecomunicaciones.

La patronal no ha querido hablar de este informe, que según otros economistas, no tiene en cuenta todos los factores. "No me parecen beneficios excesivos porque no hay dividendos y los ingresos son de fuera", asegura el catedrático Rafael Pampillón.

Las empresas siempre han dicho que sus inversiones extranjeras son las que salvan su balance...pero también salvan la cuenta corriente de sus ejecutivos.