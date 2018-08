Acaba la tregua del sector del taxi: la entrega de 9.000 nuevas licencias VTC podría avivar el conflicto

Subimos a un taxi para vivir con ellos las últimas horas antes de que termine la tregua que dieron al Gobierno tras días de huelga. Las asociaciones, por ahora, prefieren prolongar la paz. "Este mes tendremos que tener un decreto ley, le tenemos que dar confianza al Gobierno porque se comprometieron a ello", señala Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.

En ese real decreto, recuerdan, debe incluirse una de sus principales reivindicaciones: que los ayuntamientos puedan crear una segunda licencia para "autorizar sólo las VTC necesarias para que se cumpla la proporción 1/30", explica Carlos Fernández, secretario general del Sindicato del Taxi de Cataluña.

Un traspaso de competencias que piden Ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona. "Sí que podemos decir quién puede operar en nuestra área metropolitana", recalca Ada Colau.

Sin esos cambios normativos se prevé que la ratio se quede en un VTC por cada tres taxis, o en las grandes ciudades, uno por cada dos, algo alejado del 1/30, debido a la inminente entrega de 9.000 nuevas licencias desde los tribunales. "Confiamos en que no salgan a la calle porque si no, va a haber un conflicto social. Si no ponen remedio, esto estallará", asegura Sergi Roca, vicepresidente de Élite Taxi.

Pero creen que, por ahora, ese estallido está contenido y confían en el Gobierno tras las últimas declaraciones del ministro. "Hay un sector tremendamente regulado y otro bastante desregulado, lo que les permite competir con bastantes ventajas", indicaba José Luis Ábalos.

Desde las VTC recuerdan al ministro que estas empresas también están reguladas, dan trabajo a 15.000 personas y reclaman que si el Ejecutivo piensa hacer algún cambio, piensen primero en el ciudadano.