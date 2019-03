3.000 personas marchan desde Fuenlabrada hasta Madrid para protestar por el ERE de Coca-Cola

Unas 3.000 personas han recorrido los 20 kilómetros que separan Fuenlabrada de Madrid para protestar contra el ERE puesto en marcha por Coca Cola, que provocará el cierre de cuatro fábricas en España, entre ellas la de la localidad madrileña.

Al grito de "Ya está aquí la marea roja", los manifestantes llegaban a la Puerta del Sol sobre las 13.00 horas, tras casi cinco horas de marcha para pedir la solidaridad de los madrileños con sus protestas, que se iniciaron el pasado viernes con una huelga indefinida en la fábrica.

El portavoz de CCOO en la planta de Casbega (una de las embotelladoras de Coca Cola) en Madrid, Juan Carlos Asenjo, ha calificado de "ilegal" el ERE que pretende poner en marcha la empresa y que afectará a unos 1.250 trabajadores, con más de 700 despidos y cerca de 500 recolocaciones, que provocaría el cierre de las plantas de Asturias, Mallorca, Alicante y Fuenlabrada.

Asenjo ha manifestado que el Gobierno no puede permitir a empresas como Coca Cola, "con más de 900 millones de euros de beneficios anuales en España", que apliquen la reforma laboral y ha asegurado que "hay alternativas al ERE".

Entre ellas, ha apostado por la "apertura de una mesa paralela de negociación" para estudiar la posibilidad de acometer prejubilaciones y bajas incentivadas.

A la espera de la próxima reunión del día 5 de enero con la empresa, el responsable de UGT en la fábrica, José María González, ha advertido a la dirección de Coca Cola que "primero tienen que levantar los cierres para que se pueda abrir la negociación".

Las palabras de González han sido recibidas con aplausos por los asistentes en la Puerta del Sol, que coreaban lemas como "Fuenlabrada no se cierra" o "Si no se fabrica, no se consume".

Los sindicatos han avanzado que continuarán con las movilizaciones contra el ERE y tienen previsto concentrarse esta tarde en el estadio Vicente Calderón, y el próximo miércoles en el Santiago Bernabeu, además de llevar su protesta a la ceremonia de entrega de los Premios Goya y a la sede del Partido Popular.

Asenjo ha avanzado que los trabajadores de las fábricas de Alicante y Mallorca iniciarán paros parciales en los próximos días en protesta por el ERE, y está previsto que en "la semana del 17 de febrero confluyan en una huelga total las 4 plantas afectadas".