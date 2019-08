11 de los 15 condenados por el caso de las tarjetas 'black' han recibido el tercer grado tras permanecer desde octubre de 2018 en prisión y al haber devuelto el dinero. Un régimen de semilibertad que solo les obliga a acudir a dormir al centro penitenciario de lunes a jueves, según informa el diario El País. Sin embargo, Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno, José Antonio Moral Santín, ex consejero a propuesta de IU, Francisco Baquero, designado por CCOO y Estanislao Rodríguez-Ponga, el que fuera secretario de Hacienda, continúan sometidos al régimen ordinario.

Fueron un total de 64 personas las que fueron declaradas culpables por delito de apropiación indebida relacionado con el uso fraudulento de las conocidas como tarjetas 'black', aunque 15 son los que finalmente entraron en prisión. Ahora, después de haber cumplido la cuarta parte de la condena, 11 ex directivos de Caja Madrid ya no tendrán que cumplir el régimen ordinario, pues deberá acudir a pasar la noche a Centros de Reinserción Social.

Los que están disfrutando de este permiso son aquellos que el Tribunal Supremo los condenó entre dos años y medio y tres años de cárcel al considerar la creación de sistema basado en el uso de tarjetas opacas "pervertido desde su origen", que conllevó a un gasto indebido de más de 12 millones de euros, según informa Europa Press.

Antonio Romero Lázaro, ex vicesecretario de Organización del PSOE madrileño y ex consejero de Caja Madrid (condenado a 3 años y 2 meses de cárcel); Jorge Gómez Moreno, ex consejero a propuesta del PSOE (3 años y 2 meses); Rodolfo Benito Valenciano, ex consejero de Caja Madrid por CC.OO ( 3 años); Javier de Miguel Sánchez, ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP (2 años y medio); Francisco José Pérez Fernandez, ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE (2 años y medio) y Antonio del Rey Viñas, también ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid (2 años y medio de cárcel). Estos son los 11 ex directivos de Caja Madrid que ya se encuentran en régimen de semilibertad, una decisión tomada por la Junta de Tratamiento, órgano interno de las cárceles encargado de clasificar a los reclusos.

Todos ellos se unen a los otros cinco ex directivos que ya obtuvieron su régimen de semilibertad en julio: José María de la Riva, ex consejero a propuesta de PSOE (condenado a 3 años de cárcel); Angel Eugenio Gómez del Pulgar, exmiembro de la Comisión de Control de la Caja nombrado también a propuesta del PSOE ( 2 años y medio); Rubén Cruz, miembro del mismo órgano por IU (2 años y medio); Miguel Angel Abejón, exmiembro de esta comisión (2 años y medio) y el ex consejero de Caja Madrid por UGT Gonzalo Martín Pascual (3 años de cárcel).

A todos ellos, que han abonado las multas impuestas en sentencia, se les ha asignado un Centro de Inserción Social. Cabe destacar que Instituciones Penitenciarias pone en marcha esta medida por dos razones: el cumplimiento de la cuarta parte de la condena impuesta y asegurar que habían devuelto las cantidades que gastaron con sus tarjetas 'black'.