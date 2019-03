Hasta 100.000 alicantinos reconocen estar ocupados sin cotizar

LA ECONOMÍA SUMERGIDA ALCANZA CIFRAS MUY ELEVADAS

Trabajar pero no cotizar a la Seguridad Social. Una economía sumergida que en algunas provincias como Alicante alcanzan cifras muy elevadas, las más altas de todo el país. Hasta 100.000 alicantinos, según la EPA, reconocen estar ocupados pero no cotizan, la mayoría en los sectores de la hostelería, la agricultura y el calzado. Un problema que no es puntual y del que se benefician algunas empresas.