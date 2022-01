Tom Brady dice adiós. El día que parecía no llegaría jamás ha llegado, y la gran leyenda de la NFL, del fútbol americano, se despide después de 22 temporadas con siete Super Bowls conquistadas.

Tal y como informa 'ESPN', la derrota contra Los Angeles Rams de sus Tampa Bay Buccaneers fue su último partido, aunque el jugador ya tenía decidido de antemano que estos serían sus últimos 'playoff'.

Entre las razones, su familia y su salud. Por ambas cosas, principalmente, Brady ha decidido poner punto y final a su dilatada y exitosa carrera en el fútbol americano.

Tom Brady is retiring from football after 22 extraordinary seasons, multiple sources tell @JeffDarlington and me.

