Roger Federer perdió su habitual temple en Shanghái. Sí, ha sucedido. El siempre formal jugador suizo ha perdido los nervios en el torneo chino y no precisamente por perder, que perdió, ante Zverev, sino por un árbitro español que le señaló dos 'warning'.

El partido ya estaba teniendo a un Federer nervioso como en pocas otras ocasiones, y lo cierto es que tras la señalización de Nacho Forcadell de dos infracciones por 'abuso de pelota' el suizo se desató. No en vano, el punto que le quitó supuso el 15-40 para Zverev en el cuarto juego del tercer set.

Federer golpeó con su raqueta una bola con el punto ya finalizado mandándola a la grada y el árbitro se lo recriminó: "Has lanzado una pelota fuera de pista, la podríamos haber perdido".

"Que la he lanzado dónde... de qué estamos hablando aquí, ¿de mariposas?", respondió el suizo.

Era la segunda vez que hacía lo mismo en su partido ante Zverev en Shanghái, duelo que terminó cayendo de lado del alemán por 6-3, 6-7 y 6-3.

"Point deducted, Mr Federer"

Not often you see this...#RolexSHMasters pic.twitter.com/cnsdwBQBMu