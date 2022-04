Stefanos Tsitsipas llega al Barcelona Open Banc Sabadell como uno de los favoritos para conquistar el título. El tenista griego ya consiguió hacerse con el torneo Masters 1.000 de Montecarlo tras vencer a Alejandro Davidovich en la final y ya está centrado en el Conde de Godó.

La falta de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer parecen favorecer aun más al actual número cinco del mundo, pero él no lo ve así: "¿El Big Three está en apuros? ¿Qué apuros? Quieres decir que el Big Three ya no es lo que era.

No obstante, reconoció el buen estado de forma del español y el serbio pero cargó contra el suizo: "Y sí, es verdad. Ahora mismo no son los tres mejores tenistas del ranking. Uno de ellos, Federer, lleva mucho tiempo ausente, pero creo que aún veo competitividad en Nadal y Djokovic".

Tsitsipas tiene claro que uno de sus grandes rivales por el título de este torneo, especial para el girego, será la gran revelación del mundo del tenis en estos momentos, Carlos Alcaraz: "Es genial encadenar los torneos de Montecarlo y Barcelona. No olvido que aquí en Barcelona empezó todo".

"En 2018 tendría 18 o 19 años, jugaba en torneos menores y entonces vine aquí y logré mi mejor resultado hasta entonces, la final contra Rafa Nadal. Este año no está Nadal, pero hay otros grandes rivales como Alcaraz", añadió.

El número cinco del mundo ya conoce de primera mano lo que es jugar ante el tenista murciano: "Alcaraz es uno de los rivales más duros que tenido nunca. Se defiende muy bien en todos los terrenos. Aún no le he podido ganar y me gustaría saber cómo puedo hacerlo".

"Además, es humilde y buena persona pese a cómo me trata en la pista. Puede ser una bonita rivalidad en el futuro y será un competidor muy duro en los próximos años", concluyó el tenista griego.

Tsitsipas empezó a disputar su partido de segunda ronda del Conde de Godó frente al búlgaro Ilya Ivashka. Estaba siendo un primer set muy cómodo para el griego (5-1 y al saque para cerrar la manga) pero la lluvia aplazó el encuentro que se disputará hoy jueves.