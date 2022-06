Rafa Nadal continúa sorprendiendo a todos con su nivel tenísitico a los 36 años de edad. El de Manacor está volviendo a demostrar que es el rey de la tierra batida y en Roland Garros se siente como en casa. Esta vez llegaba entre algodones al torneo parisino, con muchas dudas por sus molestias en el tobillo izquierdo, pero ha vuelto a demostrar que es 'inmortal' y siempre tiene una vida más.

Su tío Toni Nadal ha sido el primero en salir en defensa de su sobrino ante los que le quieren 'matar': "No me parece bien descartar a Rafa como si fuera un jugador más. Lo que ha conseguido mi sobrino durante todos los años de su carrera y, además, ser el reciente ganador del Open de Australia...".

"Pretender que la sustitución sea inmediata es una equivocación que él se ha encargado de demostrar. Cuando Rafa sale a una pista de tenis, no queda más remedio que contar con él", añadió en una entrevista concedida al programa 'A Diario' de la emisora de 'Radio Marca'.

Este jueves, Toni se mostró muy contundente en una entrevista en la 'Ser'. "¿Hay ganas de destronar a Nadal? Destronarlo creo que sí", señaló el exentrenador del número 5. "Lo hemos visto con el fútbol, el Madrid no tenía nada que hacer contra el PSG, Manchester City y ganó. La gente que lucha normalmente suele estar siempre ahí. Y Rafael es un luchador. ¿Hay ganas de destronar a Rafael? Ni me lo planteo", explicó.

"Sé que es normal... la gente quiere ver a una nueva figura pero también dices 'no me des por muerto tan pronto porque no soy un tipo acabado'. Yo me limito a constatar una realidad que vi cuando la gente decía que Rafael ya no tiene opciones de ganar en Roland Garros, pero yo creo que cuando sale a la pista, si está mínimamente en condiciones, es un rival a tener en cuenta", agregó.

Ni siquiera el síndrome de Müller-Weiss ha podido frenar al 'extraterrestre' Nadal. Después de vencer al número uno del mundo, Novak Djokovic, en los cuartos de final del Grand Slam, el siguiente escollo en el camino hacia la gloria será el alemán Alexander Zverev.

"Rafael en tierra ha demostrado en tierra durante muchos años que es el mejor. El nivel exhibido contra Djokovic fue muy alto, si lo vuelve a demostrar, tendrá la victoria cerca. En cuanto a Zverev, tenemos delante a un jugador más joven, que le da a la pelota y saca muy bien. Quiero y espero la victoria de mi sobrino", señaló Toni.

Además, el balear se mostró muy fiable y en un gran estado físico en su exigente partido ante 'Nole': "Era jugar contra el número uno del mundo. No era un partido de cuartos de final cualquiera. Mi sobrino, con todos los problemas que tiene, consiguió jugar a un altísimo nivel, normal que se emocionara. Rafa tiene una gran ilusión, muestra el mismo compromiso tras cada partido. La ilusión es lo que le hace mantener día a día la lucha".

Toni también ha querido hacer referencia a una situación que vivió recientemente en este Roland Garros. El tío de Nadal decidió no asistir al encuentro de cuartos de final entre su sobrino y su pupilo, Félix Auger-Aliassime, por respeto a ambos tenistas. En este caso, Sergi Bruguera es el entrenador de Zverev y el capitán de España en la Copa Davis.

"El asunto de Brugera es muy diferente. Tiene que querer que gane Zverev, es su entrenador y eso solo puede revertirse en la Copa Davis. No creo que tenga hoy ningún problema, seguro que quiere que gane su pupilo. Si gana Rafael no será una derrota muy dolorosa para él, pero es un caso muy concreto para el mío. Yo la condición que puse es que si jugaba contra mi sobrino no podía ayudarle. Si alguien se enfrenta a mi sobrino, yo tengo que ir con Rafa", apuntó.

Por último, habló de las opciones de Rafa jugando techado: "Cuando me preguntaron sobre si le venía bien que a Rafa le hicieran jugar bajo techo, yo dije que pensaba que sí. Pienso que le viene mejor más calor, tierra más seca y que la bola bote más. Es cierto que tendría que trabajar más cada punto, pero fue capaz de jugar cuatro horas a un gran nivel con puntos largo".