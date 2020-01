Elliot Benchetrit se ha hecho un nombre en el Open de Australia. No por su juego, sino por una exigencia a una recogepelotas que ha hecho arder a las redes sociales y también al mundo del tenis. El francés pidió fruta, un plátano más concretamente, pero además exigió que estuviera pelado.

Todo sucedió en un descanso. El jugador de 21 años pidió una pieza de fruta a la recogepelotas, pero no quería pelarlo. Así pues, exigió que se lo diera ya listo para comer.

Eso no le gustó lo más mínimo al juez de silla, que pidió a la joven que ni se le pasara por la cabeza hacer tal cosa.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG