"He vuelto seis meses después a Madrid y han vuelto a robarme otra vez": así de contundente arranca la denuncia que ha hecho la tenista Maria Timofeeva en sus redes sociales.

La rusa ha explicado que a pesar de llevar "encima la mayoría del tiempo" su tarjeta de crédito, alguien ha usado su cuenta bancaria para extraer "más de 10.000 euros".

"Me gustaría compartir mi historia para la gente que esté en una situación similar. Alguien ha usado mi cuenta de banco y ha sacado más de 10.000 euros", arranca el texto de Timofeeva.

La tenista no sabe en qué momento puede haber ocurrido: "No lo sé, porque tengo la tarjeta de crédito y la he llevado encima la mayoría del tiempo. Incluso cuando se ha hecho la limpieza de mi habitación de hotel, yo estaba dentro".

"Es muy loco y no sé cómo ha podido pasar. No sé cómo me pasa cada jodida vez que vengo a Madrid", ha añadido Maria Timofeeva sobre u nuevo episodio de robo que ha tenido lugar en la capital.