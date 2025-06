La surrealista anécdota de una leyenda del tenis sobre un joven Nadal: "Rafa le pegó a la taquilla..."

Tras el homenaje a Rafa Nadal de Roland Garros, las anécdotas sobre el mallorquín proliferan. El último en revelar una singular historia sobre la leyenda española ha sido un icono del tenis estadounidense de la primera década de los 2000.

André Agassi ha rememorado una historia de la recta final de su carrera deportiva coincidiendo con el inicio de la trayectoria de Rafa. El escenario era, como no, el Grand Slam francés y el protagonista de esa vivencia fue un jovencísimo Nadal con una taquilla de los vestuarios.

En una charla en el podcast 'Served with Andy Roddick', el campeón de ocho Grand Slams recordó con su anécdota cuándo se dio cuenta de que "nunca ganaría a Rafael Nadal": "Pude verle a través de las taquillas y él miraba su código. Y era como ‘Oh, es un novato. No sabe cómo abrirla. Gruñía y empezaba otra vez con su código. Y no se le abría".

El de Las Vegas reveló ante las risas de Roddick cuál fue la solución que adoptó el joven balear ante su problema: "Le pegó a la taquilla. No me estoy quedando contigo, a Dios pongo por testigo. Le pegó a la taquilla. Yo me quedé como ¿este chico va en serio? Entonces consiguió abrirla y dijo '¡Vamos!'".

"No me lo estoy inventando. Estaba en guerra con la taquilla e iba a ganarla. Y la ganó. Y yo me quedé como ‘No puedo ganar a este tío', dijo tajantemente Andre Agassi sobre el joven tenista que se convertiría en leyenda años después.