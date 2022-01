Novak Djokovic está muy afectado tras todo lo sucedido en Australia, donde se encontraba para disputar el primer Grand Slam de tenis de la temporada. Así lo cuenta Marian Vajda, su entrenador, quien ha hablado en el diario eslovaco 'Sport'.

"Está mentalmente tocado, pero le conozco bien. Aún no ha dicho su última palabra en el tenis. Es fuerte y perseverante", incide su preparador.

Además, habló sobre la decisión del resto de Grand Slams y de países en los que se pide la pauta completa contra el COVID para entrar y para disputar sus torneos. Y es que si no se vacuna. 'Nole' no podrá jugar ni el Roland Garros, ni Wimbledon ni el US Open.

"No sé para qué se anuncia esto con torneos que se disputarán en mayo. Nadie sabe lo que va a pasar con la pandemia el mes que viene", dijo.

E insiste: "No quiero subestimar esta situación, que es algo muy serio. Pero para qué se habla de esto en enero, ¿es todavía un deporte?"

"Estaba en mi casa cuando pasó todo lo de Australia. No pude dormir. No creía que algo así fuese posible. Todo fue un proceso político", relata Vajda.

Y sentencia: "Va a tener consecuencias. Será complicado volver de todo esto. Invadieron su privacidad, y la de su familia".