Sinner, antes de la final contra Zverev en Australia: "No me siento invencible"

Sinner de cara a la final ante Zverev: "No me siento invencible"

Este domingo, Jannik Sinner tendrá la oportunidad de conseguir su segundo título consecutivo del Open de Australia en la final contra Alexander Zverev. Tras vencer el italiano en tres sets al estadounidense Ben Shelton por 7-6, 6-2 y 6-2.

En la rueda de prensa 'post' partido el actual número uno del mundo y vigente defensor en Melbourne confiesa de cara a la final que no se siente ganador: "No me siento invencible. Sé que tengo que mantener la calma, nunca dar las cosas por hecho. Tengo que prepararme bien. He tenido una pretemporada muy complicada. Cada día tenemos la rutina de ser mejor, eso es todo".

El italiano, está vez, tendrá la "presión" defender el título aunque no piensa en eso, se centra en descansar y cuidar su cuerpo para la final: "Hay muchas cosas pasando dentro y fuera de la pista. Intento aislarme un poco, ser yo mismo. Hay días en los que es más fácil y otros en los que me cuesta más. Estoy feliz de tener la oportunidad de jugar por el título nuevamente. Todo puede ocurrir el domingo".

Además de no querer recibir el cartel de 'favorito', afirma: "Hemos jugado ya algunos partidos entre nosotros, será complicado para los dos. Él viene jugando un gran tenis para llegar a la final. Es difícil decir quién es el favorito porque puede pasar cualquier cosa. Estas preguntas las tendremos resueltas el domingo".

Su rival, Alexander Zverev ha pasado directamente a la final, después del retiro Novak Djokovic en semifinales. El serbio no pudo continuar por problemas físicos, tras haberse jugado solo el primer set 7-6, a favor del alemán. "Es muy desafortunado que ocurran estas cosas, especialmente en las semifinales de un Grand Slam. Que Novak se retire quiere decir que tenía problemas graves. Ha ganado ya aquí en el pasado con problemas físicos y siempre ha intentado hacerlo lo mejor posible. Ha dado muchísimo en toda su carrera por este deporte. Le deseo que se recupere rápido", ha lamentado Jannik Sinner que ya espera a Zverev en la final.