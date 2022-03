Alexander Zverev fue expulsado del Abierto Mexicano de Tenis después de golpear su raqueta contra la ‘silla’ del juez principal. Ahora, la actual número 237 de la Asociación Femenina de Tenis (WTA) ha realizado unas polémicas declaraciones donde critica el ‘doble rasero’ de la organización en caso de que ella hubiera actuado como el alemán.

“Hay absolutamente un doble rasero”, señaló Serena Williams en una entrevista que concedió a la 'CNN'. En ella, la norteamericana afirmó que, “probablemente”, se encontrara en la cárcel si hubiera reaccionado tal y como lo hizo Alexander Zverev.

Después del incidente, el actual número tres del ATP fue multado con 40.000€ a pesar de que su raqueta estuvo a centímetros de impactar contra el pie de Alessandro Germani, el juez de línea del encuentro. Serena Williams, que ha sido protagonista de diversas polémicas, fue multada con 175.00 dólares tras su semifinal del US Open contra Kim Clijsters.

Todo ocurrió en el 2009 y la multa se debió a un “delito grave de comportamiento” según el Comité de Grand Slam. “Ves ese doble rasero cuando ves que suceden otras cosas. ¿Si yo hubiera hecho eso? Hmm'. Pero está bien. Al final del día, soy quien soy y amo quien soy”, señaló.

De nuevo, en el US Open, pero esta vez en 2018, la menor de las Williams fue protagonista de otro incidente con el juez de silla durante su partido contra Naomi Osaka. Debido al enfado, la norteamericana llegó, incluso, a romper una raqueta. “He sido una inspiración para muchas personas, especialmente para las mujeres y para la gente de color. Si no tuviera esta pasión por el tenis, no la tendría para las cosas que hago fuera de la pista”, indicó.

Serena Williams, de 40 años, disputó su último partido en la primera ronda de Wimbledon, en 2021. La ganadora de 23 Grand Slam, señala que debería “tener 30 o 32. He tenido muchas oportunidades para ganar algunos más, pero no pude conseguirlo”. Su objetivo es “volver a ganar otro” y regresar a las pistas en Roland Garros.