Todo inicio tiene un final. El de la carrera de Serena Williams ha llegado esta madrugada tras caer en tercera ronda del US Open ante la australiana Ajla Tomljanovic. Así, pone fin a una exitosa trayectoria que ha acabado tras 986 partidos jugados, 73 títulos, 23 Grand Slams y ser considerada para muchos la mejor tenista de la historia.

Williams empezó el último torneo de su carrera con la complicada misión de ganarlo, para empatar así con Margaret Court como la tenista con más Grand Slams de la historia (se queda a uno de la australiana), pero también para darse un homenaje que ya empezó en su debut en el campeonato estadounidense. El público, consciente que cada eliminatoria podía ser la última, ha abarrotado la pista en los dos partidos anteriores y también en este, donde hasta 24.000 personas vieron la despedida del tenis de Serena.

Tras la derrota, fue entrevistada en la pista y lo primero que quiso hacer es acordarse de sus padres y hermana mayor: "Gracias papá. Sé que estás viéndolo. Gracias mamá. Solo doy las gracias a todos los que están aquí, que han estado a mi lado tantos años, literalmente décadas. Pero todo comenzó con mis padres. Y se lo merecen todo. Así que estoy muy agradecida a ellos. Y gracias a Venus, yo no sería Serena si no hubiera Venus. Y estoy muy agradecida a cada persona que ha dicho 'Vamos Serena' en su vida. Me tenéis aquí", comentó entre lágrimas.

Luego fue pregunta sobre reconsiderar su retirada, algo que Serena, con la emoción, dejó en el aire: "He estado jugando y mejorando. Debería haber empezado antes este año. No lo creo, pero nunca se sabe. No lo sé", concluyó diciendo la estadounidense entre risas.